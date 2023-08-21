Мені потрібен цей бій: Усик назвав найбажанішого суперника

Українець хоче вписати своє ім’я в історію

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик назвав ім’я суперника, з яким мріє вийти у ринг.

В інтерв’ю YouTube-каналу USYK17 він зізнався, що хотів би провести бій із чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

За словами українського чемпіона, його бажання пов’язане з тим, що британець має чемпіонський пояс.

"Мені потрібен поєдинок з Тайсоном Ф’юрі. У нього є пояс WBC. Якщо взяти мої три та його один – разом це чотири. І це абсолют у хевівейті. Мені потрібен поєдинок з ним і можливість стати абсолютним чемпіоном світу.

Я думаю, що йому теж потрібна ця можливість, але він не дуже горить цим бажанням", — сказав Усик.

Наш боксер зізнався, що перш за все йому важливо стати абсолютним чемпіоном світу для того, щоб вписати своє ім’я в історію.

"Зрозуміло, що в цьому є і фінансова складова, тому що це професійний спорт, це шоу. Але для мене це спорт, спортивні досягнення, за якими я йду", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що вже 26 серпня Усик проведе бій із британцем Даніелем Дюбуа. Боксери вийдуть у ринг у польському Вроцлаві.