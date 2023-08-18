"Ти можеш перемогти Усика": супернику українця дали важливу пораду

Бій відбудеться вже наступних вихідних

Олімпійський чемпіон 2000 року Одлі Харрісон вважає, що британець Даніель Дюбуа має можливість перемогти українського чемпіона світу Олександра Усика. Їхній поєдинок відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві.

Як написав Харрісон на своїй сторінці у Twitter, перемогти українця допоможе "грамотний тиск".

"Ти можеш перемогти Усика за рахунок грамотного тиску. Не можна просто йти вперед і завдавати ударів. Потрібно позбавити суперника його сильних сторін.

Крім того, необхідно додати обманні рухи, прибрати його джеб, завдавати ударів по корпусу, стегнам і рукам, і робити це у високому темпі. Потрібна велика кількість джебів. Так, щоб його зоровий контроль погіршився", — написав він.

Нагадаємо, що у разі перемоги український боксер сподівається провести бій проти британця Тайсона Ф’юрі, який також володіє одним із чемпіонських поясів. Якщо поєдинок відбудеться, то надважка вага отримає абсолютного чемпіона.

Раніше "Телеграф" писав про те, що українець захищатиме 4 чемпіонські титули в бою з Дюбуа. В Україні вечір боксу буде доступний для перегляду у прямому ефірі, а букмекери дали прогноз на головний бій.