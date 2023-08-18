"Ты можешь победить Усика": сопернику украинца дали важный совет
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Бой состоится уже на следующих выходных
Олимпийский чемпион 2000 года Одли Харрисон считает, что у британца Даниэля Дюбуа есть возможность победить украинского чемпиона мира Александра Усика. Их поединок состоится 26 августа в польском Вроцлаве.
Как написал Харрисон на своей странице в Twitter, победить украинца поможет "грамотное давление".
"Ты можешь победить Усика за счёт грамотного давления. Нельзя просто идти вперёд и наносить удары. Нужно лишить соперника его сильных сторон.
Кроме того, необходимо добавить обманные движения, убрать его джеб, наносить удары по корпусу, бёдрам и рукам, и делать это в высоком темпе. Нужно большое количество джебов. Так, чтоб его зрительный контроль ухудшился", — написал он.
Напомним, что в случае победы украинский боксер надеется провести бой против британца Тайсона Фьюри, который также владеет одним из чемпионских поясов. Если поединок состоится, то супертяжелый вес получит абсолютного чемпиона.
Ранее "Телеграф" писал о том, что украинец будет защищать 4 чемпионских титула в бою с Дюбуа. В Украине вечер бокса будет доступен для просмотра в прямом эфире, а букмекеры дали прогноз на главный бой.