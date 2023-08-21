Мне нужен этот бой: Усик назвал самого желанного соперника

Украинец хочет вписать свое имя в историю

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик назвал имя соперника, с которым мечтает выйти в ринг.

В интервью YouTube-каналу USYK17 он признался, что хотел бы провести бой с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO).

По словам украинского чемпиона, его желание связано с тем, что британец владеет чемпионским поясом.

"Мне нужен поединок с Тайсоном Фьюри. У него есть пояс WBC. Если взять мои три и его один – вместе это четыре. И это абсолют в хевивейте. Мне нужен поединок с ним и возможность стать абсолютным чемпионом мира.

Я думаю, что ему тоже нужна эта возможность, но он не сильно как-то горит этим желанием", — сказал Усик.

Наш боксер признался, что в первую очередь ему важно стать абсолютным чемпионом мира для того, чтобы вписать свое имя в историю.

"Понятно, что в этом присутствует и финансовая составляющая, потому что это профессиональный спорт, это шоу. Но для меня это спорт, спортивные достижения, за которыми я иду", — сказал он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что уже 26 августа Усик проведет бой с британцем Даниэлем Дюбуа. Боксеры выйдут в ринг в польском Вроцлаве.