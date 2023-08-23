Усик — Дюбуа: де і коли дивитися чемпіонський бій

Великий бій відбудеться у Польщі

У суботу, 26 серпня, український чемпіон Олександр Усик (20-0, 13 КО) зустрінеться у ринзі проти британського претендента Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО). "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію шоу боксу Усик — Дюбуа.

У прямому ефірі в Україні супербій Усик — Дюбуа ексклюзивно покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє "Телеграф".

Шоу боксу Усик — Дюбуа пройде на стадіоні Вроцлава в Польщі. Початок ефіру – о 18:15 за київським часом. За інформацією транслятора, основні бої вечора боксу розпочнуться о 20:00, а головний поєдинок орієнтовно стартує о 23:55. Подивитися бій зможуть користувачі за підписками Megogo: "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" або "Спорт". Додамо, що вартість передплати становить від 99 до 164 грн, а вартість пробної підписки варіюється від 1 до 29 грн (від 7 до 14 днів залежно від тарифу).

Промо відео бою Усик — Дюбуа

Зазначимо, що українець є беззаперечним фаворитом протистояння. Наступним суперником переможця бою Усик — Дюбуа може стати непереможний боксер на прізвисько "Тварина".

Раніше повідомлялося, хто розсудить супербій Усик — Дююуа. Цей рефері вже працював на вечорах боксу за участю українців.