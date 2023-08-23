Ф’юрі — не остання точка: Усик заінтригував заявою про майбутнє

Український спортсмен зізнався, що у боксі у нього залишилося кілька років

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик, який веде підготовку до бою з британцем Даніелем Дюбуа, розкрив свої плани на майбутнє. За словами іменитого боксера, він ще не досяг усіх запланованих цілей у світі спорту.

В інтерв’ю британському ВВС український боксер зізнався, що його головне завдання — стати абсолютним чемпіоном світу. При цьому після досягнення мети Усик не збирається завершувати кар’єру.

Звання абсолютного чемпіона світу Усик може завоювати лише в тому випадку, якщо вийде в ринг з Тайсоном Ф’юрі і переможе його. Саме британець має "заповітний" пояс WBC, якого українцю не вистачає для повної колекції.

Для виходу на бій із Ф’юрі спершу Усику 26 серпня у польському Вроцлаві треба перемогти Дюбуа. До речі, не факт, що Тайсон відповість згодою на проведення бою з українцем, адже одного разу він уже відмовився.

"Мій бій з Ф’юрі — це не фінальна точка. Мені 36 років, але це тільки початок. Я почав займатися боксом у 15 років. Зараз все тільки починається. Я розумію, що в боксі у мене залишилося трохи років. Я не хочу проводити занадто багато часу в боксі. Я хочу возити своїх дітей до школи і так далі", — сказав Усик.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Усик нещодавно назвав Ф’юрі найбажанішим суперником.