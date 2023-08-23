Фьюри — не последняя точка: Усик заинтриговал заявлением о будущем

Украинский спортсмен признался, что в боксе у него осталось немного лет

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик, который ведет подготовку к бою с британцем Даниэлем Дюбуа, раскрыл свои планы на будущее. По словам именитого боксера, он еще не достиг всех запланированных целей в мире спорта.

В интервью британскому BBC украинский боксер признался, что его главная задача — стать абсолютным чемпионом мира. При этом после достижения цели Усик не собирается завершать карьеру.

Звание абсолютного чемпиона мира Усик может завоевать лишь только в том случае, если выйдет в ринг с Тайсоном Фьюри и победит его. Именно британец владеет "заветным" поясом WBC, которого украинцу не хватает для полной коллекции.

Для выхода на бой с Фьюри сперва Усику 26 августа в польском Вроцлаве нужно победить Дюбуа. К слову, не факт что Тайсон ответит согласием на проведение боя с украинцем, ведь один раз он уже отказался.

"Мой бой с Фьюри — это не финальная точка. Мне 36 лет, но это только начало. Я начал заниматься боксом в 15 лет. Сейчас все только начинается. Я понимаю, что в боксе у меня осталось немного лет. Я не хочу проводить слишком много времени в боксе. Я хочу возить своих детей в школу и так далее", — сказал Усик.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Усик недавно назвал Фьюри самым желанным соперником.