"Усик зникне з поля зору": промоутер прогнозує першу поразку українця

Українець може зіткнутися із проблемами?

Промоутер британця Даніеля Дюбуа Френк Уоррен вірить у те, що його підопічний може перемогти українця Олександра Усика. Їхній бій відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві.

У коментарі ВВС промоутер заявив, що після поразки від Дюбуа на українця чекає "невтішне боксерське майбутнє". Уоррен вважає, що довгоочікуваного бою Усика з чемпіоном за версією WBC Тайсоном Ф’юрі світ так і не побачить.

"Як може відбутися бій між Ф’юрі та Усиком, коли Дюбуа переможе? Я думаю, що наш хлопець поб’є чемпіона. Якщо це станеться, то Усик зникне з поля зору. Тоді ми побачимо, що буде далі", — сказав промоутер.

Зазначимо, що Усик є володарем поясів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі. Для того, щоб стати абсолютним чемпіоном світу, йому необхідно спершу захистити титули у поєдинку з Дюбуа, після чого домовитися про бій із Ф’юрі та забрати у нього пояс.

Поки що ж "циганський король" не налаштований проводити бій з українським чемпіоном. Своїм наступним суперником британець обрав бійці UFC Френсіса Нганну.

Раніше "Телеграф" писав про те, що бій Усик — Дюбуа в Україні покажуть лише за гроші.