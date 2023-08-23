"Усик исчезнет из поля зрения": промоутер прогнозирует первое поражение украинца

Украинец может столкнуться с проблемами?

Промоутер британца Даниэля Дюбуа Фрэнк Уоррен верит в то, что его подопечный может победить украинца Александра Усика. Их бой состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

В комментарии BBC промоутер заявил, что после поражения от Дюбуа украинца ждет "неутешительное боксерское будущее". Уоррен считает, что долгожданного боя Усика с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри мир так и не увидит.

"Как может состояться бой между Фьюри и Усиком, когда Дюбуа победит? Я думаю, что наш парень побьет чемпиона. Если это произойдет, то Усик исчезнет из поля зрения. Тогда мы увидим, что будет дальше", — сказал промоутер.

Отметим, что Усик является обладателем поясов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе. Для того, чтобы стать абсолютным чемпионом мира, ему необходимо сперва защитить титулы в поединке с Дюбуа, после чего договориться о бое с Фьюри и забрать у него пояс.

Пока же "цыганский король" не настроен проводить бой с украинским чемпионом. Своим следующим соперником британец выбрал бойцы UFC Фрэнсиса Нганну.

Ранее "Телеграф" писал о том, что бой Усик — Дюбуа в Украине покажут только за деньги.