Усик у вишиванці налякав Дюбуа (відео)

Український чемпіон "переміг" британця у дуелі поглядів

Триває медіатиждень перед супербоєм між українським чемпіоном Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та британським претендентом Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО). Напередодні боксери провели відкриті тренування, де українець блиснув танцями та репом.

У четвер, 24 серпня, відбулася фінальна пресконференція учасників шоу Усик – Дюбуа. Про це повідомляє Top Rank Boxing на своєму YouTube-каналі. Олександр прийшов на захід у вишиванці. Традиційне вбрання боксера присвячене Дню незалежності України. А ось британець був одягнений у спортивний костюм.

На заході захисники України (Бахмутський напрямок) подарували Олександру ікону, зроблену з ящика для набоїв. До речі, нещодавно Олександр відвідував передову на Донбасі й навіть стріляв із міномета. У росії українського боксера записали в комбатанти.

Олександр Усик з іконою

За підсумками пресконференції Усик та Дюбуа зійшлися у традиційній дуелі поглядів. Британський претендент першим відвів погляд, що у боксерському світі означає "поразку".

Нагадаємо, бій Усик — Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві (Польща). Поєдинок за чотири титули українця WBA-Super, IBF, IBO та WBO можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні. Додамо, що букмекери впевнені у перемозі Олександра.