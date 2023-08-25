Усик потроллил Фьюри перед чемпионским боем (видео)
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Украинец подогревает интерес к потенциальному поединку против британца
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) обратился к обладателю титула WBC в том же весе британцу Тайсону Фьюри (33-0-1, 24 KO) накануне своего поединка против еще одного представителя Британии Даниеля Дюбуа.
Соответствующий комментарий украинца доступен на talkSPORT в Twitter. Александр высмеял жадность Фьюри, а также прозвище британского чемпиона — "Цыганский король". В беседе с журналистом Усик назвал Тайсона "цыганской королевой".
— Увидимся позже, королева.
— Называете его цыганской королевой?
— Цыганская королева, да. Жадное пузо, я люблю тебя, – сказал Усик.
Напомним, в субботу, 26 августа, Усик проведет бой против Дюбуа. Фьюри, в свою очередь, 28 октября, будет боксировать с бойцом ММА Франсисом Нганну. Отметим, Александр и Тайсон должны были драться в апреле, но не сумели договориться об условиях реванша.
Добавим, бой Усик — Дюбуа покажут в прямом эфире в Украине. К слову, Александр — безоговорочный фаворит "дуэли".