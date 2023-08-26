Усик поставив на кін все: промоутер вказав на важливу деталь у контракті на бій з Дюбуа (відео)

Той, хто програє, залишиться ні з чим

У контракті на бій Олександр Усик (20-0, 13 КО) — Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО) немає пункту про реванш.

Про це в ефірі talkSPORT Boxing на YouTube заявив промоутер британського претендента, голова Queensberry Promotions Френк Воррен. Він зазначив, що переможець бою отримає шанс побитися в ринзі з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі, адже в контракті на бій Усик — Дюбуа немає пункту про реванш. До речі, Френк працює з "Циганським королем", а тому він би легко організував бій Ф’юрі — Дюбуа. А ось з українцем домовитися буде набагато складніше з огляду на минулий досвід.

Пункту про реванш в угоді немає, адже це обов’язковий захист титулів. Хто переможе, той і кине виклик Ф’юрі в об’єднавчому поєдинку. Не важливо, хто переможе Усик чи Дюбуа, бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі відбудеться на початку 2024 року", — заявив Уоррен.

Супербій Усик — Дюбуа відбудеться у суботу, 26 серпня, у Вроцлаві (Польща). Поєдинок покажуть в Україні у прямому ефірі. Додамо, що Олександр — беззаперечний фаворит "дуелі".

Нагадаємо, Василь Ломаченко виїхав з України, щоб підтримати Усика. Примітно, що Олександр не відвідав останній бій Василя у США.