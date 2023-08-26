Син легенди боксу та 4 "титульники": хто поб’ється на вечорі боксу Усик — Дюбуа

Шоу подарує чимало цікавих боїв за участю українців

У суботу, 26 серпня, у Вроцлаві на місцевій арені відбудеться грандіозний вечір боксу, головною подією якого стане супербій Олександр Усик (20-0, 13 КО) — Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО).

Промоутерська компанія K2 Promotions на своїй сторінці у Facebook опублікувала повний кард шоу боксу у Вроцлаві. На вечорі проведуть одразу чотири титульні бої.

Усик і Дюбуа змагатимуться за титули WBA-Super, IBF, IBO та WBO у надважкій вазі. Українець Денис Беринчик проведе захист чемпіонського поясу WBO International у легкій вазі у бою проти шведа Ентоні Їгіти. Українець Дмитро Митрофанов битиметься проти британця Хамзи Шираза за пояс WBC Silver у середній вазі. Крім того, українець Даніель Лапін та німець Аро Шварц зійдуться у "дуелі" за титул чемпіона за версією IBO Continental у напівважкій вазі.

"Родзинкою" вечора боксу стане професійний дебют Адама Хамеда (ОАЕ), який є сином легенди боксу Насіма "Принца" Хамеда. Британець єменського походження прославився завдяки нестандартним, танцювальним, акробатичним рухам у ринзі, а також шортам у стилі "Леопард". Насім, бувши чемпіоном світу, робив із поєдинку справжнє шоу.

Повний кард вечора боксу Усик — Дюбуа

Повний кард вечора боксу Усик — Дюбуа

Вечір боксу Усик-Дюбуа буде показано в Україні лише на медіаплатформі Megogo. Букмекери оцінили шанси Олександра та Даніеля на перемогу. Додамо, що боксери отримають фіксований гонорар.