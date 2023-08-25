Усик — Дюбуа: скільки українець отримає грошей за бій

За свій минулий бій Усик отримав 35 мільйонів доларів

Вже 26 серпня відбудеться бій між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком та претендентом на його титули британцем Даніелем Дюбуа. За цей поєдинок українець отримає втричі більше, ніж його суперник.

Про це повідомив промоутер британського боксера Френк Уоррен. Він зазначив, що на кону бою стоятиме 8 мільйонів доларів.

Таким чином, Олександр Усик отримає 6 мільйонів доларів, а його суперник – 2 мільйони доларів.

Цікаво, що за свій останній бій проти британця Ентоні Джошуа наш боксер отримав 35 мільйонів доларів.

Зазначимо, що 25 серпня відбулася церемонія зважування Усика та Дюбуа. Британець виявився важчим за українця більш ніж на 5 кг — 100,2 кг у Усика, проти 105,8 кг у Дюбуа.

Нагадаємо, що чемпіонський бій Усик — Дюбуа відбудеться на футбольній арені у польському Вроцлаві. В Україні за подіями з Польщі можна буде переглянути онлайн.

Цікаво, що букмекери не вірять у британського претендента та віддають повну перевагу нашому боксеру.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Усик після церемонії зважування зробив гучну заяву.