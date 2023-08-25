Усик - Дюбуа: сколько украинец получит денег за бой

За свой прошлый бой Усик получил 35 миллионов долларов

Уже 26 августа состоится бой между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усик и претендентом на его титулы британцем Даниэлем Дюбуа. За этот поединок украинец получит в три раза больше, чего его соперник.

Об этом сообщил промоутер британского боксера Фрэнк Уоррен. Он отметил, что на кону боя будет стоять 8 миллионов долларов.

Таким образом, Александр Усик получит 6 миллионов долларов, а его соперник — 2 миллиона долларов.

Интересно, что за свой последний бой против британца Энтони Джошуа наш боксер получил 35 миллионов долларов.

Отметим, что 25 августа состоялась церемония взвешивания Усика и Дюбуа. Британец оказался тяжелее украинца более чем на 5 кг — 100,2 кг у Усика, против 105,8 кг у Дюбуа.

Напомним, что чемпионский бой Усик — Дюбуа состоится на футбольной арене в польском Вроцлаве. В Украине за событиями из Польши можно будет посмотреть в режиме онлайн.

Интересно, что букмекеры не верят в британского претендента и отдают полное предпочтение нашему боксеру.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Усик после церемонии взвешивания сделал громкое заявление.