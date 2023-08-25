Усик "проиграл" Дюбуа и сделал громкое заявление (видео)

Во время обращения наш боксер признался в любви к Украине

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик после церемония взвешивания перед боем с Даниэлем Дюбуа заявил, что для него разница в весе не имеет значения. Как известно, поединок состоится 26 августа.

После традиционной процедуры у украинца также спросили о том, как он относится к Вроцлаву, где состоится его следующий бой. Усик отметил, что ему очень нравится этот польский город, сообщает "Телеграф".

"Супертяжелый вес — мечта для всех, кто боксирует. Это королевский вес. Для меня разница в весе не имеет значения. Я боксер. Возможно, не такой тяжелый, как Даниэль, но имею другое – сердце.

Дорогая Украина, я тебя люблю. Слава Украине", – сказал Усик.

Отметим, что на церемонии взвешивания вес Усика составил 100,2 кг, в то время как Дюбуа показал на весах 105,8 кг.

Чемпионский бой Усик — Дюбуа пройдет на стадионе Вроцлава. В Украине долгожданную встречу боксеров можно будет посмотреть в режиме онлайн. Что касается фаворита противостояния, то букмекеры не верят в британского претендента.

Ранее "Телеграф" писал о том, что следующим соперником победителя боя Усик — Дюбуа, должен стать не Тайсон Фьюри, а другой известный боксер.