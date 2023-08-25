Усик - Дюбуа: "Динамит" значительно перевесил украинца (видео)
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Медиа-неделя шоу Усик — Дюбуа завершилась
В пятницу, 25 августа, во Вроцлаве (Польша) состоялась церемония взвешивания участников вечера бокса Александр Усик (20-0, 13 КО) — Даниель Дюбуа (19-1, 18 КО). Накануне боксеры провели пресс-конференцию, на которой произошла затяжная дуэль взглядов.
По итогам процедуры чемпион WBA-Super, IBF, IBO и WBO из Украины Усик показал на весах 100,2 кг, а британский претендент — 105,8 кг. Об этом сообщает "Телеграф". Чемпионский бой пройдет в рамках тяжелого дивизиона без лимита в весе.
К слову, на мероприятии работал легендарный американский конферансье Майкл Баффер. После взвешивания Усик и Дюбуа сошлись в финальной дуэли взглядов. Даниель вновь отвел взгляд первым. Добавим, что претендент был немногословен, а вот чемпион охотно ответил на все вопросы ведущего.
Перед взвешиванием Александр развернул флаг, посвященный героям обороны Бахмута. На нем была надпись "Крепость Бахмут. Соленая земля, железные люди".
Напомним, чемпионский бой Усик — Дюбуа состоится в субботу, 26 августа, на стадионе Вроцлава. В Украине поединок будет доступен для просмотра в режиме онлайн. К слову, букмекеры не верят в британского претендента.
Добавим, следующим соперником победителя боя Усик — Дюбуа, вероятно, станет не Тайсон Фьюри, хотя Александр уже в шутливой форме обратился к британцу.