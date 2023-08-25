Усик - Дюбуа: "Динамит" значительно перевесил украинца (видео)

Медиа-неделя шоу Усик — Дюбуа завершилась

В пятницу, 25 августа, во Вроцлаве (Польша) состоялась церемония взвешивания участников вечера бокса Александр Усик (20-0, 13 КО) — Даниель Дюбуа (19-1, 18 КО). Накануне боксеры провели пресс-конференцию, на которой произошла затяжная дуэль взглядов.

По итогам процедуры чемпион WBA-Super, IBF, IBO и WBO из Украины Усик показал на весах 100,2 кг, а британский претендент — 105,8 кг. Об этом сообщает "Телеграф". Чемпионский бой пройдет в рамках тяжелого дивизиона без лимита в весе.

К слову, на мероприятии работал легендарный американский конферансье Майкл Баффер. После взвешивания Усик и Дюбуа сошлись в финальной дуэли взглядов. Даниель вновь отвел взгляд первым. Добавим, что претендент был немногословен, а вот чемпион охотно ответил на все вопросы ведущего.

Перед взвешиванием Александр развернул флаг, посвященный героям обороны Бахмута. На нем была надпись "Крепость Бахмут. Соленая земля, железные люди".

Александр Усик с флагом, который посвящен защитникам Бахмута

Напомним, чемпионский бой Усик — Дюбуа состоится в субботу, 26 августа, на стадионе Вроцлава. В Украине поединок будет доступен для просмотра в режиме онлайн. К слову, букмекеры не верят в британского претендента.

Добавим, следующим соперником победителя боя Усик — Дюбуа, вероятно, станет не Тайсон Фьюри, хотя Александр уже в шутливой форме обратился к британцу.