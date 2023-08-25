Усик "програв" Дюбуа і зробив гучну заяву (відео)

Під час звернення наш боксер зізнався у коханні до України.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик після церемонія зважування перед боєм з Даніелем Дюбуа заявив, що для нього різниця у вазі не має значення. Як відомо, поєдинок відбудеться 26 серпня.

Після традиційної процедури в українця також запитали, як він ставиться до Вроцлава, де відбудеться його наступний бій. Усик зазначив, що йому дуже подобається це польське місто, повідомляє "Телеграф".

"Суперважка вага – мрія для всіх, хто боксує. Це королівська вага. Для мене різниця у вазі не має значення. Я боксер. Можливо, не такий важкий, як Даніель, але маю інше – серце.

Люба Україно, я тебе люблю. Слава Україні", – сказав Усик.

Зазначимо, що на церемонії зважування вага Усика становила 100,2 кг, тоді як Дюбуа показав на вагах 105,8 кг.

Чемпіонський бій Усик — Дюбуа пройде на стадіоні Вроцлава. В Україні довгоочікувану зустріч боксерів можна буде переглянути в режимі онлайн. Що стосується фаворита протистояння, то букмекери не вірять у британського претендента.

Раніше "Телеграф" писав про те, що наступним суперником переможця бою Усик — Дюбуа має стати не Тайсон Ф’юрі, а інший відомий боксер.