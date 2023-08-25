Усик — Дюбуа: "Динаміт" значно переважив українця (відео)

Медіатиждень шоу Усик — Дюбуа завершився

У п’ятницю, 25 серпня, у Вроцлаві (Польща) відбулася церемонія зважування учасників вечора боксу Олександр Усик (20-0, 13 КО) — Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО). Напередодні боксери провели пресконференцію, де відбулася затяжна дуель поглядів.

За підсумками процедури чемпіон WBA-Super, IBF, IBO та WBO з України Усик показав на вагах 100,2 кг, а британський претендент — 105,8 кг. Про це повідомляє "Телеграф". Чемпіонський бій пройде у рамках важкого дивізіону без ліміту у вазі.

До речі, на заході працював легендарний американський конферансьє Майкл Баффер. Після зважування Усик та Дюбуа зійшлися у фінальній дуелі поглядів. Даніель знову відвів погляд першим. Додамо, що претендент був небагатослівним, а ось чемпіон охоче відповів на всі питання ведучого.

Перед зважуванням Олександр розгорнув прапор, присвячений героям оборони Бахмута. На ньому був напис "Фортеця Бахмут. Солона земля, залізні люди".

Олександр Усик із прапором, який присвячений захисникам Бахмута

Нагадаємо, чемпіонський бій Усик — Дюбуа відбудеться у суботу, 26 серпня, на стадіоні Вроцлава. В Україні поєдинок буде доступним для перегляду в режимі онлайн. До речі, букмекери не вірять у британського претендента.

Додамо, наступним суперником переможця бою Усик — Дюбуа, ймовірно, стане не Тайсон Ф’юрі, хоча Олександр уже жартівливо звернувся до британця.