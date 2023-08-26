Усик — Дюуба: букмекери змінили прогноз у день бою

Аналітики назвали фаворита супербою

У суботу, 26 серпня, український чемпіон Олександр Усик (20-0, 13 КО) проведе захист титулів WBA-Super, IBF, IBO та WBO у надважкій вазі в бою проти британського претендента Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО).

На думку фахівців, Усик є однозначним фаворитом протистояння. Про це повідомляє Favbet.

На успіх українського чемпіона можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,16. Водночас перемога британського претендента менш ймовірна — коефіцієнт 9,00. Додамо, що нічия у цьому протистоянні оцінюється коефіцієнтом 27,00. Шанси на перемогу Усика оцінюються у 86%, а тріумф Дюбуа – лише у 11%.

Прогноз букмекерів на бій Олександр Усик — Даніель Дюбуа

Favbet: (перемога Усика 1,16 — нічия 27,00 — перемога Дюбуа 9,00)

William Hill: (1,10 — 21,00 — 7,00)

Зазначимо, порівняно з минулим прогнозом (за тиждень до бою) шанси Усика на перемогу зменшились.

Бій Усик – Дюбуа очолить вечір боксу у Вроцлаві. В Україні можна буде переглянути шоу боксу у прямому ефірі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки зароблять Олександр та Даніель у чемпіонському бою. Також Усик дотепно висміяв заяву Дюбуа про те, що українець не є суперваговиком.