Усик - Дюуба: букмекеры изменили прогноз в день боя
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Аналитики назвали фаворита супербоя
В субботу, 26 августа, украинский чемпион Александр Усик (20-0, 13 КО) проведет защиту титулов WBA-Super, IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе в бою против британского претендента Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО).
По мнению специалистов, Усик является однозначным фаворитом противостояния. Об этом сообщает Favbet.
На успех украинского чемпиона можно сделать ставку с коэффициентом 1,16. В то же время победа британского претендента менее вероятна — коэффициент 9,00. Добавим, что ничья в этом противостоянии оценивается коэффициентом 27,00. Шансы на победу Усика оцениваются в 86%, а триумф Дюбуа — всего в 11%.
Прогноз букмекеров на бой Александр Усик — Даниель Дюбуа
- Favbet: (победа Усика 1,16 — ничья 27,00 — победа Дюбуа 9,00)
- William Hill: (1,10 — 21,00 — 7,00)
Отметим, в сравнении с прошлым прогнозом (за неделю до боя) шансы Усика на победу уменьшились.
Бой Усик — Дюбуа возглавит вечер бокса во Вроцлаве. В Украине можно будет посмотреть шоу бокса в прямом эфире.
Ранее "Телеграф" сообщал, сколько заработают Александр и Даниель в чемпионском бою. Также Усик остроумно высмеял заявление Дюбуа о том, что украинец не является супертяжем.