Усик - Дюуба: букмекеры изменили прогноз в день боя

Аналитики назвали фаворита супербоя

В субботу, 26 августа, украинский чемпион Александр Усик (20-0, 13 КО) проведет защиту титулов WBA-Super, IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе в бою против британского претендента Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО).

По мнению специалистов, Усик является однозначным фаворитом противостояния. Об этом сообщает Favbet.

На успех украинского чемпиона можно сделать ставку с коэффициентом 1,16. В то же время победа британского претендента менее вероятна — коэффициент 9,00. Добавим, что ничья в этом противостоянии оценивается коэффициентом 27,00. Шансы на победу Усика оцениваются в 86%, а триумф Дюбуа — всего в 11%.

Прогноз букмекеров на бой Александр Усик — Даниель Дюбуа

Favbet: (победа Усика 1,16 — ничья 27,00 — победа Дюбуа 9,00)

William Hill: (1,10 — 21,00 — 7,00)

Отметим, в сравнении с прошлым прогнозом (за неделю до боя) шансы Усика на победу уменьшились.

Бой Усик — Дюбуа возглавит вечер бокса во Вроцлаве. В Украине можно будет посмотреть шоу бокса в прямом эфире.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько заработают Александр и Даниель в чемпионском бою. Также Усик остроумно высмеял заявление Дюбуа о том, что украинец не является супертяжем.