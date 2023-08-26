Усик — Дюбуа: о котрій бій, як подивитися в Україні

Супербій буде доступний для перегляду в Україні

У суботу, 26 серпня, у Вроцлаві (Польща) на арені Tarczyński відбудеться супербій Олександр Усик (20-0, 13 КО) — Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО).

Пряма трансляція вечора боксу Усик — Дюбуа буде доступна для перегляду в Україні ексклюзивно на Megogo. За інформацією транслятора, Олександр та Даніель вийдуть на ринг орієнтовно о 23:55 за київським часом.

Вечір боксу на Megogo стартує о 18:15, а трансляція основних поєдинків розпочнеться о 20:00 за київським часом. Подивитися шоу боксу у Вроцлаві зможуть українські та польські передплатники медіаплатформи за такими підписками: "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" чи "Спорт". Додамо, що вартість передплати на цей час становить від 99 до 164 грн, вартість пробної підписки варіюється від 1 до 29 грн (від 7 до 14 днів залежно від тарифу).

Напередодні пройшов медіатиждень шоу Усик — Дюбуа. Боксери провели пресконференцію, відкриті тренування, а також пройшли процедуру зважування. Додамо, що українець є однозначним фаворитом у протистоянні із британцем.