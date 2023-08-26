Усик - Дюбуа: во сколько бой, как посмотреть в Украине

Супербой будет доступен для просмотра в Украине

В субботу, 26 августа, во Вроцлаве (Польша) на арене Tarczyński состоится супербой Александр Усик (20-0, 13 КО) — Даниель Дюбуа (19-1, 18 КО).

Прямая трансляция вечера бокса Усик — Дюбуа будет доступна для просмотра в Украине эксклюзивно на Megogo. По информации транслятора, Александр и Даниель выйдут на ринг ориентировочно в 23:55 по киевскому времени.

Вечер бокса на Megogo стартует в 18:15, а трансляция основных поединков начнется в 20:00 по киевскому времени. Посмотреть шоу бокса во Вроцлаве смогут украинские и польские подписчики медиа-платформы за такими подписками: "Легкая", "Оптимальная", "Максимальная" или "Спорт". Добавим, что стоимость подписки на данный момент составляет от 99 до 164 грн, стоимость пробной подписки варьируется от 1 до 29 грн (от 7 до 14 дней в зависимости от тарифа).

Накануне прошла медиа-неделя шоу Усик — Дюбуа. Боксеры провели пресс-конференцию, открытые тренировки, а также прошли процедуру взвешивания. Добавим, что украинец является однозначным фаворитом в противостоянии с британцем.