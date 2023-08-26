Ломаченко засвітився у Польщі перед боєм Усика (фото)

Скандальний боксер, схоже, підтримає свого друга у чемпіонському бою

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях, олімпійський чемпіон Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) прибув до польського Вроцлава, де відбудеться вечір боксу Олександр Усик (20-0, 13 КО) — Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО)

Спільне фото з Василем опублікував польський журналіст Яцек Янік, повідомляє Luckypunch.net. За інформацією джерела, знімок було зроблено в одному з готелів у центрі Вроцлава.

Очевидно, що візит Василя до Польщі пов’язаний із супербоєм Усика, який проведе захист титулів WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі. Ломаченко є другом та кумом Олександра. Також Янік зустрів у місті легенду українського футболу Андрія Шевченка. "Шева" та Усик є амбасадорами платформи United24 для допомоги Україні.

Чемпіонський бій Усик — Дюбуа відбудеться у суботу, 26 серпня на стадіоні Вроцлава. Любителі боксу зможуть переглянути поєдинок в Україні, а букмекери вже озвучили ім’я фаворита "дуелі". Додамо, що на вечорі боксу в Польщі пройдуть одразу 4 чемпіонські двобої.

Напередодні Олександр і Даніель показали свої навички на відкритих тренуваннях, а також зустрілися віч-на-віч після фінальної пресконференції. Крім того, боксери провели офіційну процедуру зважування.

Примітно, що Усик не полетів на бій Василя Ломаченка з Девіном Хейні, зіславшись на зайнятість. До речі, Василь програв той бій, проте багато хто впевнений, що українця засудили.