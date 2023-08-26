Ломаченко засветился в Польше перед боем Усика (фото)

Скандальный боксер, похоже, поддержит своего друга в чемпионском бою

Бывший чемпион мира в трех весовых категория, олимпийский чемпион Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) прибыл во польский Вроцлав, где состоится вечер бокса Александр Усик (20-0, 13 КО) — Даниель Дюбуа (19-1, 18 КО)

Совместное фото с Василием опубликовал польский журналист Яцек Яник, передает Luckypunch.net. По информации источника, снимок был сделан в одной из гостиниц в центре Вроцлава.

Очевидно, что визит Василия в Польшу связан с супербоем Усика, который проведет защиту титулов WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе. Ломаченко является другом и кумом Александра. Также Яник встретил в городе легенду украинского футбола Андрея Шевченко. "Шева" и Усик являются амбассадорами платформы United24 для помощи Украине.

Чемпионский бой Усик — Дюбуа состоится в субботу, 26 августа на стадионе Вроцлава. Любители бокса смогут посмотреть поединок в Украине, а букмекеры уже озвучили имя фаворита "дуэли". Добавим, что на вечере бокса в Польше пройдут сразу 4 чемпионских боя.

Накануне Александр и Даниель показали свои навыки на открытых тренировках, а также встретились лицом к лицу после финальной пресс-конференции. Кроме того, боксеры провели официальную процедуру взвешивания.

Примечательно, что Усик не полетел на бой Василия Ломаченко с Девином Хейни, сославшись на занятость. К слову, Василий проиграл тот бой, однако многие уверены, что украинца засудили.