Усик побив Дюбуа після підлості претендента (відео)

Українець провів другий захист титулів у гевівейті

У суботу, 26 серпня, у Вроцлаві (Польща) відбувся супербій Олександр Усик (21-0, 13 КО) — Даніель Дюбуа (19-2, 18 КО).

Поєдинок, що проходив на арені Tarczyński, завершився перемогою Усика технічним нокаутом у 9 раунді. Про це повідомляє "Телеграф".

Поєдинок розпочався з традиційної розвідки, Дюбуа виглядав непогано і навіть доносив до цілі свої потужні аперкоти. На початку 5-го раунду британець завдав підлого удару нижче пояса, після чого чемпіон впав на канвас. Нокдаун, звичайно, не відраховували, і Олександр отримав кілька хвилин для відновлення. Після інциденту Олександр підняв темп і почав частіше попадати. У сьомому раунді претендента від падіння врятував гонг. А вже у наступному раунді претендент після серії ударів впав у нокдаун.

В середині 9-го раунду Олександр знову "положив" Дюбуа, а рефері зупинив бій. Таким чином, Усик захистив титули WBA-Super, IBF, IBO та WBO в суперважкій вазі та виграв свій 21-й бій поспіль. Даніель програв удруге у кар’єрі.

До Дюбуа Олександр не виходив на ринг майже рік. У серпні 2022 року, Усик у реванші переміг суддівським рішенням Ентоні Джошуа.

Дюбуа, у свою чергу, у грудні 2022 року провів видовищний поєдинок проти маловідомого Кевіна Лерени (ПАР). Даніель був на межі поразки, тричі опинившись у нокдауні, але все-таки переламав перебіг поєдинку і здобув перемогу технічним нокаутом.

"Телеграф" вів пряму трансляцію вечора боксу у Вроцлаві. На шоу глядачі стали свідками яскравих боїв, в одному з яких українець Василь Чеботар здобув вражаючу перемогу нокаутом. Крім того, Денис Беринчик у жорсткому бою захистив свій чемпіонський пояс. Також вакантний пояс завоював боксер Усика Даніель Лапін. А ось Дмитро Митрофанов не зумів відібрати титул у небитого британця.