Непереможний український боксер програв у чемпіонському бою (відео)

Українець не впорався з британцем

У суботу, 26 серпня, у Вроцлаві проходить великий вечір професійного боксу, у головній події якого відбудеться супербій Олександр Усик (20-0, 13 КО) — Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО). В андеркарді шоу ще один українець Дмитро Митрофанов (13-1-1, 6 КО) провів двобій за другорядний чемпіонський пояс.

Поєдинок Митрофанова проти чемпіона за версією WBC Silver у середній вазі Хамзи Шираза (18-0, 14 КО) із Великої Британії пройшов на стадіоні Вроцлава і завершився перемогою британця технічним нокаутом у другому раунді. Про це повідомляє "Телеграф".

Шираз блискуче використав різницю у габаритах, тримаючи українця джебом на дистанції. Вже в першому раунді Дмитро двічі нарвався на "передню" руку Хамзи, після чого українець опинявся у нокдауні. У другому раунді Митрофанов знову впав, а рефері відразу зупинив "дуель". Українець програв уперше в кар’єрі, а небитий британець виграв свій 18-й поєдинок поспіль.

На шоу боксу Усик — Дюбуа глядачі стали свідками яскравих боїв, в одному з яких українець Василь Чеботар здобув ефектну перемогу нокаутом. Зазначимо, головний бій вечора відбудеться пізніше. "Телеграф" розповідав, де і коли дивитися чемпіонський бій суперваговиків. До речі, букмекери оцінили шанси Олександра та Даніеля у чемпіонському поєдинку.