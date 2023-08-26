Непобедимый украинский боксер проиграл в чемпионском бою (видео)

Украинец не справился с британцем

В субботу, 26 августа, во Вроцлаве проходит большой вечер профессионального бокса, в главном событии которого состоится супербой Александр Усик (20-0, 13 КО) — Даниель Дюбуа (19-1, 18 КО). В андеркарде шоу еще один украинец Дмитрий Митрофанов (13-1-1, 6 КО) сразился за второстепенный чемпионский пояс.

Поединок Митрофанова против чемпиона по версии WBC Silver в среднем весе Хамзы Шираза (18-0, 14 КО) из Великобритании прошел на стадионе Вроцлава и завершился победой британца техническим нокаутом во втором раунде. Об этом сообщает "Телеграф".

Шираз блестяще использовал разницу в габаритах, держа украинца джебом на дистанции. Уже в первом раунде Дмитрий дважды нарвался на "переднюю" руку Хамзы, после чего украинец оказывался в нокдауне. Во втором раунде Митрофанов вновь упал, а рефери тут же остановил "дуэль". Украинец проиграл впервые в карьере, небитый британец выиграл свой 18-й поединок подряд.

На шоу бокса Усик — Дюбуа зрители стали свидетелями ярких боев, в одном из которых украинец Василий Чеботарь добыл эффектную победу нокаутом. Отметим, главный бой вечера состоится позднее. "Телеграф" рассказывал, где и когда смотреть чемпионский бой супертяжей. К слову, букмекеры оценили шансы Александра и Даниеля в чемпионском поединке.