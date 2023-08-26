Украинский "Лев" эффектно нокаутировал ветерана бокса (видео)

Зрители шоу Усик — Дюбуа увидели в деле украинского боксера Чеботаря

В субботу, 26 августа, во Вроцлаве проходит большой вечер профессионального бокса Александр Усик (20-0, 13 КО) — Даниель Дюбуа (19-1, 18 КО). В андеркарде шоу зрители стали свидетелями жесткого нокаута.

21-летний непобедимый украинский боксер Василий Чеботарь по прозвищу "Рыжий лев" нокаутировал Джоеля Хулио из Колумбии в 6 раунде. Об этом сообщает "Телеграф".

Украинец поставил точку в 8-раундовой рейтинговой схватке в шестой 3-минутке. 38-летний колумбиец пошел в размен против более молодого оппонента, нахватался ударов и пропустил мощнейший боковой с правой. Хулио рухнул на канвас, а Василий подошел к нему и что-то выкрикнул. К слову, Чеботарь добыл 14-ю победу в профи.

Видео нокаута в бою Чеботарь — Хулио:

Полное видео боя Чеботарь — Хулио доступно на YouTube-канале промоутерской компании Усика USYK17:

Бой Усик — Дюбуа начнется позднее. Ранее "Телеграф" рассказывал, где и когда смотреть поединок в прямом эфире в Украине. Отметим, украинский чемпион — фаворит противостояния.

Напомним, в андеркарде шоу состоятся несколько интересных поединков, включая дебют сына легенды бокса.