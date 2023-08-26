Український "Лев" ефектно нокаутував ветерана боксу (відео)

Глядачі шоу Усик — Дюбуа побачили у справі українського боксера Чеботаря

У суботу, 26 серпня, у Вроцлаві проходить великий вечір професійного боксу Олександр Усик (20-0, 13 КО) — Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО). В андеркарді шоу глядачі стали свідками жорсткого нокауту.

21-річний непереможний український боксер Василь Чоботар на прізвисько "Рудий лев" нокаутував Джоеля Хуліо з Колумбії у 6 раунді. Про це повідомляє "Телеграф".

Українець поставив крапку у 8-раундовій рейтинговій "дуелі" у шостій 3-хвилинці. 38-річний колумбієць пішов у розмін проти молодого опонента, нахватався ударів і пропустив потужний боковий з правої. Хуліо звалився на канвас, а Василь підійшов до нього і щось вигукнув. До речі, Чеботар здобув 14-ту перемогу у профі.

Відео нокауту в бою Чеботар — Хуліо:

Повне відео бою Чоботар — Хуліо доступне на YouTube-каналі промоутерської компанії Усика USYK17:

Бій Усик — Дюбуа почнеться пізніше. Раніше "Телеграф" розповідав, де і коли дивитись поєдинок у прямому ефірі в Україні. Зазначимо, український чемпіон — фаворит протистояння.

Нагадаємо, в андеркарді шоу відбудуться кілька цікавих поєдинків, включаючи дебют сина легенди боксу.