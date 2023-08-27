Усик — Дюбуа: повний бій (відео)

Великий бій завершився скандалом

У суботу, 26 серпня, у Вроцлаві (Польща) відбувся великий вечір профі-боксу, в головній події якого пройшов чемпіонський бій Олександр Усик (21-0, 13 КО) — Даніель Дюбуа (19-2, 18 КО).

Повне відео бою Усик — Дюуба в високій якості доступно на медіаплатформі megogo. Поєдинок, що пройшов на арені Tarczyński, завершився зі скандалом.

У 9-му раунді Олександр нокаутував претендента, відправивши того у другий нокдаун. Рефері зупинив "дуель", зафіксувавши перемогу українця технічним нокаутом. У п’ятому раунді "Динаміт" ударив чемпіона нижче пояса, після чого Усик кілька хвилин приходив до тями. Команда британця після бою заявила, що удар було завдано за правилами, а тому Усик нібито мав програти достроково.

Повне відео бою Олександр Усик — Даніель Дюбуа

На вечорі боксу у Польщі пройшло чимало цікавих поєдинків, зокрема український боксер Даніель Лапін завоював чемпіонський титул. Крім того, Василь Чеботар на прізвисько "Рудий лев" нокаутував досвідченого колумбійця. А ось Дмитро Митрофанов відверто розчарував, програвши технічним нокаутом уже у другому раунді титульного бою.