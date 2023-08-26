Боксер Усика вперше став чемпіоном: відео нокауту

Українець жодного разу не програвав на профі рингу

Український боксер напівважкої ваги Даніель Лапін переміг представника Німеччини Аро Шварца у поєдинку за пояс IBO Continental. Поєдинок пройшов у польському Вроцлаві в андеркарді бою Олександра Усика та Даніеля Дюбуа.

Представник промоутерської компанії Усика не зазнав проблем у поєдинку проти німця, з першого раунду заволодівши ініціативою. Поєдинок закінчився достроковою перемогою Лапіна технічним нокаутом у 6-му раунді, коли кут Шварца викинув білий рушник.

Цікаво, що до цього бою Лапін мав сім поєдинків на професійному рингу і всі вони завершилися його перемогою. Лише раз Даніель виграв достроково.

Щодо його суперника, то німця вже можна вважати ветераном професійного боксу. Він провів 20 поєдинків, шість із яких програв.

Бій Усик – Дюбуа розпочнеться після 23:00. Раніше "Телеграф" розповідав, де і коли дивитись поєдинок у прямому ефірі в Україні. Зазначимо, український чемпіон – фаворит протистояння.

Нагадаємо, в андеркарді шоу відбудуться кілька цікавих поєдинків, включаючи дебют сина легенди боксу.