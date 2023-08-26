Боксер Усика впервые стал чемпионом: видео нокаута

Украинец ни разу не проигрывал на профи ринге

Украинский боксер полутяжелого веса Даниэль Лапин победил представителя Германии Аро Шварца в поединке за пояс IBO Continental. Поединок прошел в польском Вроцлаве в андеркарде боя Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

Представитель промоутерской компании Усика не испытал проблем в поединке против немца, с первого раунда завладев инициативой. Поединок закончился досрочной победой Лапина техническим нокаутом в 6-м раунде, когда угол Шварца выбросил белое полотенце.

Интересно, что до этого боя у Лапина было семь поединков на профессиональном ринге и все они завершились его победой. Лишь один раз Даниэль выиграл досрочно.

Что касается его соперника, то немца уже можно считать ветераном профессионального бокса. Он провел 20 поединков, шесть из которых проиграл.

Бой Усик — Дюбуа начнется после 23:00. Ранее "Телеграф" рассказывал, где и когда смотреть поединок в прямом эфире в Украине. Отметим, украинский чемпион — фаворит противостояния.

Напомним, в андеркарде шоу состоятся несколько интересных поединков, включая дебют сына легенды бокса.