Усик - Дюбуа: полный бой (видео)

Большой бой завершился скандалом

В субботу, 26 августа, во Вроцлаве (Польша) состоялся большой вечер профи-бокса, в главном событии которого прошел чемпионский бой Александр Усик (21-0, 13 КО) — Даниель Дюбуа (19-2, 18 КО).

Полное видео бой Усик — Дюуба в хорошем качестве доступно на медиа-платформе megogo. Поединок, который прошел на арене Tarczyński, завершился со скандалом.

В 9-м раунде Александр нокаутировал претендента, отправив того во второй нокдаун. Рефери остановил "дуэль", зафиксировав победу украинца техническим нокаутом. В пятом раунде "Динамит" ударил чемпиона ниже пояса, после чего Усик несколько минут приходил в себя. Команда британца после боя заявила, что удар был нанесен по правилам, а потому Усик якобы должен был проиграть досрочно.

Полное видео боя Александр Усик — Даниель Дюбуа

На вечере бокса в Польше прошло немало интересных поединков, в частности украинский боксер Даниель Лапин завоевал чемпионский титул. Кроме того, Василий Чеботарь по прозвищу "Рыжий лев" нокаутировал опытного колумбийца. А вот Дмитрий Митрофанов откровенно разочаровал, проиграв техническим нокаутом уже во втором раунде титульного боя.