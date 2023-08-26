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Берінчик вийшов на ринг із сокирою та переміг (відео)

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публікації
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Автор
Денис Берінчик продовжив серію без поразок Новина оновлена 27 серпня 2023, 00:03
Денис Берінчик продовжив серію без поразок. Фото boxingphotos.pl

Українець знову захистив титул чемпіона

Увечері 26 серпня у польському Вроцлаві український чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик (18–0, 9 КО) захистив свій титул у бою проти шведського боксера Ентоні Їгіта (27–4–1, 10 КО). У головній події вечора боксу тут змагатимуться Олександр Усик та Даніель Дюбуа.

З першого раунду українець дав зрозуміти, що діятиме першим номером. Суперник намагався відповідати на атаки Берінчика, але в нього нічого не виходило. Бій завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів — — 117-111, 115-113 и 116-112.

Таким чином, Берінчик продовжив свою серію на профі-рингу без поразок. Це був 18-й переможний поспіль бій для нашого боксера.

Цікаво, що Берінчик вкотре ефектно з’явився в рингу — цього разу він "перетворився" на вікінга.

Свій останній бій українець проводив у грудні 2022 року, коли переміг француза Івана Менді.

До Берінчика на вечорі боксу Усик — Дюбуа українець Василь Чеботар здобув ефектну перемогу нокаутом, після чого його приклад наслідував Даніель Лапін.

Щодо головного бою вечора, то він почнеться після 23:00.

"Телеграф" раніше писав про те, де і коли дивитися чемпіонський бій супертяжів. Водночас букмекери оцінили шанси Олександра та Даніеля у чемпіонському поєдинку.

Теги:
#Україна #Спорт #Бокс #Денис Берінчик