Беринчик вышел на ринг с топором и победил (видео)

Украинец снова защитил титул чемпиона

Вечером 26 августа в польском Вроцлаве украинский чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (18–0, 9 КО) защитил свой титул в бою против шведского боксера Энтони Йигита (27–4–1, 10 КО). В главном событии вечера бокса здесь сразятся Александр Усик и Даниэль Дюбуа.

С первого раунда украинец обозначил, что будет действовать первым номером. Соперник пытался отвечать на атаки Беринчика, но у него толком ничего не выходило. Бой завершился победой украинца единогласным решением судей — 117-111, 115-113 и 116-112.

Таким образом, Беринчик продолжил свою серию на профи-ринге без поражений. Это был 18-й победный подряд для нашего боксера.

Интересно, что Беринчик в очередной раз эффектно появился в ринге — на этот раз он "превратился" в викинга.

Свой последний бой украинец проводил в декабре 2022 года, когда победил француза Ивана Менди.

До Беринчика на вечере бокса Усик — Дюбуа украинец Василий Чеботарь добыл эффектную победу нокаутом, после чего его примеру последовал Даниэль Лапин.

Что касается главного боя вечера, то он начнется после 23:00.

"Телеграф" ранее писал о том, где и когда смотреть чемпионский бой супертяжей. В то же время букмекеры оценили шансы Александра и Даниеля в чемпионском поединке.