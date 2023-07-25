Чемпионат Украины по футболу: где смотреть матчи УПЛ

Клубы УПЛ не сумели договориться о едином телепуле

Украинские футбольные клубы высшего дивизиона вновь не сумели договориться о едином телепуле, однако 12 из 16 команд все же достигли определенного консенсуса. К слову, матчи УПЛ будут проходить без болельщиков.

Поединки 1-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 болельщики смогут посмотреть на платформах MEGOGO, Киевстар ТВ и Setanta Sports. Также ведутся переговоры с другими ОТТ-сервисами (Sweet TV, Vodafone TV, Воля), по результатам которых Лига проинформирует болельщиков. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ. Кроме того, на первом этапе игры будут транслироваться бесплатно.

"Сотрудничество между клубами УПЛ и ведущими ОТТ-платформами является важным шагом вперед для украинского футбола и будет способствовать созданию новых возможностей для всех заинтересованных сторон. Ожидается, что это партнерство поможет расти популярности Чемпионата Украины и улучшит качество трансляций для зрителей", — гласит сообщение от УПЛ.

По информации "ТаТоТаке", в сделку не вошел львовский "Рух", который, видимо, будет вести трансляцию своих домашних матчей на клубном YouTube-канале. Кроме того, от сотрудничества с медиагруппой "1+1", похоже, не отказались "Динамо", "Днепр-1" и "Заря". Домашние поединки этих команду, видимо, также будут доступны на YouTube (Football Hub) и на каналах группы ("2+2" и "Униан ТВ").

Ранее сообщалось, что в новом сезоне УПЛ появятся новые футбольные арбитры.

С расписанием матчей 1-го тура чемпионата Украины можно ознакомиться у нас на сайте.