Чемпіонат України з футболу: де дивитись матчі УПЛ

Клуби УПЛ не зуміли домовитися про єдиний телепул

Українські футбольні клуби вищого дивізіону знову не зуміли домовитися про єдиний телепул, проте 12 із 16 команд все ж таки досягли певного консенсусу. До речі, матчі УПЛ проходитимуть без уболівальників.

Поєдинки 1-го туру чемпіонату України сезону 2023/24 уболівальники зможуть подивитися на платформах MEGOGO, Київстар ТБ та Setanta Sports. Також ведуться переговори з іншими ОТТ-сервісами (Sweet TV, Vodafone TV, Воля), за результатами яких Ліга проінформує уболівальників. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ. Крім того, на першому етапі ігри транслюватимуться безкоштовно.

"Співпраця між клубами УПЛ та провідними ОТТ-платформами є важливим кроком уперед для українського футболу та сприятиме створенню нових можливостей для усіх зацікавлених сторін. Очікується, що це партнерство допоможе зростанню популярності Чемпіонату України та покращить якість трансляцій для глядачів", — йдеться у повідомленні від УПЛ.

За інформацією "ТаТоТаке", до угоди не увійшов львівський "Рух", який, мабуть, вестиме трансляцію своїх домашніх матчів на клубному YouTube-каналі. Крім того, від співпраці з медіагрупою "1+1", схоже, не відмовилися "Динамо", "Дніпро-1" та "Зоря". Домашні поєдинки цих команд, схоже, також будуть доступні на YouTube (Football Hub) та на каналах групи ("2+2" та "Уніан ТВ").

Раніше повідомлялося, що у новому сезоні УПЛ з’являться нові футбольні арбітри.

З розкладом матчів 1-го туру чемпіонату України можна ознайомитись у нас на сайті.