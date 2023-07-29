Гидкий вчинок Роналду в Лізі чемпіонів потрапив на відео

Команда КріРо не перемогла, а сам футболіст залишився без голів

Португальський нападник "Аль-Насра" Кріштіану Роналду відзначився неналежною поведінкою після матчу арабської Ліги чемпіонів проти "Аль-Шабаба" (0:0). Минулого сезону CR7 показав уболівальникам непристойний жест, через що футболістові загрожувала депортація з країни.

Після нічиєї Роналду був дуже злий. Йдучи з поля, форвард розмахував руками й багато говорив, а пізніше від дій португальця постраждав оператор.

38-річний Кріштіану вийшов на поле на початку другого тайму і вже на 74-й хвилині оформив гол, щоправда, взяття воріт скасували через офсайд. Після матчу Кріштіану, який явно був незадоволений своєю грою, зірвався на операторі. КріРо хлюпнув водою в його бік, а також кілька разів жестами закликав його відійти.

Нагадаємо, Роналду не вперше зривається після невдалих матчів. Наприклад, у сезоні 2022/23 після гри з "Аль-Іттіхадом" (0:1) лють португальця завірусилася в мережі. Також зірковий футболіст проявляв агресію і під час матчів. У поєдинку проти "Аль-Хіляля" (0:2) КріРо накинувся на суперника зі спини й виконав задушливий прийом із ММА.