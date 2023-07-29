Мерзкий поступок Роналду в Лиге чемипонов попал на видео

Команда КриРо не победила, а сам футболист остался без голов

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду отметился неподобающим поведением после матча арабской Лиги чемпионов против "Аль-Шабаба" (0:0). В прошлом сезоне CR7 показал болельщикам непристойный жест, из-за чего футболисту грозила депортация из страны.

После ничьей Роналду был очень зол. Уходя с поля, форвард размахивал руками и много говорил, а в какой-то момент от действий португальца пострадал оператор.

38-летний Криштиану вышел на поле в начале второго тайма и уже на 74-й минуте оформил гол, правда, взятие ворот отменили из-за офсайда. После матча Криштиану, который явно был недоволен своей игрой, сорвался на операторе. КриРо плеснул водой в его сторону, а также несколько раз жестами призвал его отойти.

Напомним, Роналду не в первый раз срывается после неудачных матчей. К примеру, в сезоне 2022/23 после игры с "Аль-Иттихадом" (0:1) ярость португальца завирусилась в сети. Также звездный футболист проявлял агрессию и во время матчей. В поединке против "Аль-Хиляля" (0:2) КриРо набросился на соперника со спины и исполнил удушающий прием из ММА.