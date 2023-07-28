Український футболіст забив гарматний гол у єврокубках (відео)

Українець оформив неймовірне взяття воріт

У матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24 центральний захисник "Урарту" (Вірменія) Іван Зотько відзначився голом у гостьовому поєдинку проти "Фарула" (Румунія) — 2:3. Напередодні "Ворскла" вдало стартувала у відборі ЛК.

Команда Івана програла, але гол українця прикрасив ігровий день у єврокубках. Про це повідомляє "Телеграф".

За рахунку 1:1 на 38-й хвилині зустрічі Зотько гарматним пострілом зі штрафного влучив у ворота господарів. Воротар "Фарула" Міхай Айоані торкнувся м’яча, але врятувати свої ворота не зумів. Після цього господарі забили двічі, здобувши мінімальну перемогу.

Відео гола Зотька у матчі проти "Фарула":

Відеоогляд матчу "Фарул" — "Урарту":

Гра-відповідь між командами відбудеться 3 серпня. Переможець матчу вийде до третього раунду відбору ЛК, де зустрінеться з естонською "Флорою".

Раніше повідомлялося, що "Дніпро-1" програв "Панатінаїкосу" (1:3) у першому матчі 2 раунди кваліфікації Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, ексгравець збірної України Роман Безус забив три голи у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24 проти "Габали" (Азербайджан).