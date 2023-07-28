Украинский футболист забил пушечный гол в еврокубках (видео)

Украинец оформил невероятное взятие ворот

В матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24 центральный защитник "Урарту" (Армения) Иван Зотько отличился голом в гостевом поединке против "Фарула" (Румыния) — 2:3. Накануне "Ворскла" удачно стартовала в отборе ЛК.

Команда Ивана проиграла, но гол украинца украсил игровой день в еврокубках. Об этом сообщает "Телеграф".

При счете 1:1 на 38-й минуте встречи Зотько пушечным выстрелом со штрафного поразил ворота хозяев. Вратарь "Фарула" Михай Айоани дотронулся до мяча, но спасти свои ворота не сумел. После этого хозяева забили дважды, добыв минимальную победу.

Видео гола Зотько в матче против "Фарула":

Видеообзор матча "Фарул" — "Урарту":

Ответная игра между командами состоится 3 августа. Победитель матча выйдет в третий раунд отбора ЛК, где встретится с эстонской "Флорой".

Ранее сообщалось, что "Днепр-1" проиграл "Панатинаикосу" (1:3) в первом матче 2 раунда квалификации Лиги чемпионов.

Напомним, экс-игрок сборной Украины Роман Безус забил три гола в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24 против "Габалы" (Азербайджан).