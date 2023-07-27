"Ворскла" вирвала перемогу у "Діли" у Лізі конференцій (відео)

Полтавський клуб стартував у єврокубках

У четвер, 27 липня, "Восркла" у рамках матчу 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24 "приймала" грузинську "Ділу".

Зустріч, що проходила у Тихи (Польща) на однойменному стадіоні, завершилася з рахунком 2:1 на користь "Ворскли". Про це повідомляє "Телеграф".

У складі грузинського клубу виступають два українці: воротар Євген Кучеренко та нападник Микола Ковталюк. Обидва вийшли у старті у цьому поєдинку, а Ковталюк ще й став автором першого голу. На 57-й хвилині український форвард успішно замкнув простріл партнера із лівого флангу.

Після пропущеного м’яча футболісти "Ворскли" прокинулися і нарешті почали створювати гольові моменти. У підсумку на 73-й хвилині хавбек господарів Феліпе Родрігес зрівняв рахунок. А ще за 20 хвилин захисник полтавців Ібрагім Кане оформив переможний гол.

Статистика матчу Ворскла - Діла

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний пізніше.

Зазначимо, гра-відповідь між командами відбудеться 3 серпня в Грузії. Переможець протистояння у 3-му раунді кваліфікації ЛК зіграє або з АПОЕЛем (Кіпр), або з "Воєводіною" (Сербія). Той, хто програє у 2-матчевому протистоянні, залишить єврокубки.

Нагадаємо, напередодні "Дніпро-1" невдало стартував у відборі Ліги чемпіонів, поступившись у першій грі "Панатінаїкосу" (1:3).