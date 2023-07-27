"Ворскла" вырвала победу у "Дилы" в Лиге конференций (видео)

Полтавский клуб стартовал в еврокубках

В четверг, 27 июля, "Восркла" в рамках матча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24 "принимала" грузинскую "Дилу".

Встреча, проходившая в Тыхы (Польша) на одноименном стадионе, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Ворсклы". Об этом сообщает "Телеграф".

В составе грузинского клуба выступают два украинца: вратарь Евгений Кучеренко и нападающий Николай Ковталюк. Оба вышли в старте в этом поединке, а Ковталюк еще и стал автором первого гола. На 57-й минуте украинский форвард успешно замкнул прострел партнера с левого фланга.

После пропущенного мяча футболисты "Ворсклы" проснулись и наконец-то начали создавать голевые моменты. В итоге на 73-й минуте хавбек хозяев Фелипе Родригес сравнял счет. А еще через 20 минут защитник полтавчан Ибрахим Кане оформил победный гол.

"Ворскла" – "Дила" – 2:1

Голы: Фелипе (73), Кане (90+3) – Ковталюк (57)

Предупреждения: Чеснаков (34), Фелипе (39), Павлюк (90+5) – Тевзадзе (56), Ковталюк (90+5)

"Ворскла": Исенко, Крупский, Де Сантана (Хрипчук, 83), Чеснаков, Пердута, Кане, Юрченко (Нестеренко, 74), Павлюк, Фелипе, Челядин (Скляр, 74), Степанюк

"Дила": Кучеренко, Вандерсон, Тевзадзе, Дзоценидзе, Читеишвили, Парулава (Сардалишвили, 69), Сантос, Жеан Виктор (Андроникашвили, 69), Гейл (Мзвакали, 74), Ковталюк, Гомис (Кухианидзе, 80)

Статистика матча Ворскла - Дила

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Отметим, ответная игра между командами состоится 3 августа в Грузии. Победитель противостояния в 3-м раунде квалификации ЛК сыграет либо с АПОЕЛем (Кипр), либо с "Войводиной" (Сербия). Проигравший в 2-матчевом противостоянии покинет еврокубки.

Напомним, накануне "Днепр-1" неудачно стартовал в отборе Лиги чемпионов, уступив в первой игре "Панатинаикосу" (1:3).