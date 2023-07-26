Поиграл в Европе и в сборной Украины: новичок УПЛ подписал звездного футболиста

В свое время хавбек провел 12 матчей за сборную Украины

Бывший футболист сборной Украины Денис Олейник определился с новым клубом. 26 июля он подписал контракт с новичком украинской Премьер-лиги — ФК "ЛНЗ".

Об этом сообщает пресс-служба клуба из Черкасс.

Новичок команды выбрал себе 16-й номер. Другие детали соглашения не сообщаются. Известно, что клубу Олейник достался бесплатно, так как имел статус свободного агента.

Последним местом работы футболиста была полтавская "Ворскла", которую он покинул этим летом по истечению срока действия контракта. В прошлом сезон он сыграл 25 матчей за полтавчан, забив два гола и отдав четыре голевых передачи.

Кроме "Ворсклы" Олейник в свое время поиграл за "Днепр", "Металлист", немецкий "Дармштадт", нидерландский "Витесс". До возвращения в Украину он играл в Финляндии.

В составе сборной Украины Олейник провел 12 матчей.

Напомним, что "ЛНЗ" впервые в своей истории сыграет в элитном дивизионе чемпионата Украины.

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