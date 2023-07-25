Официально: Коноплянка нашел новый клуб в Европе

Украинец продолжит карьеру в Румынии

Во вторник, 25 июля, румынский футбольный клуб ЧФР "Клуж" объявил о подписании украинского вингера Евгения Коноплянки. Накануне СМИ рассекретили зарплату украинца в Румынии.

Об этом сообщает пресс-служба румынского клуба официальном сайте. 33-летний Евгений до этого выступал в Польше за "Краковию". "Коно" перешел в "Клуж" на правах свободного агента.

О деталях соглашения между игроком и клубом не сообщается. По информации "ТаТоТаке", стороны договорились об однолетней сделке. В сезоне 2022/23 Евгений принял участия в 28 матчах на клубном уровне, отметившись 4 голами и 2 ассистами. Кроме того, на счету Коноплянки 87 матчей в составе сборной Украины, в них он забил 21 гол.

В прошлом сезоне "Клуж" занял третье место в первенстве Румынии. В текущем розыгрыше команда выиграла 2 матча из 2 и возглавляет турнирную таблицу. ЧФР также выступает в еврокубках (квалификация Лиги конференций).

Ранее сообщалось, что Коноплянка забил красивый гол в Польше после сольного прохода.

Напомним, Коноплянка жестко пошутил над игроками "Шахтера" в расположении национальной команды.