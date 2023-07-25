Офіційно: Коноплянка знайшов новий клуб у Європі
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Українець продовжить кар’єру у Румунії
У вівторок, 25 липня, румунський футбольний клуб ЧФР "Клуж" оголосив про підписання українського вінгера Євгена Коноплянки. Напередодні ЗМІ розсекретили зарплату українця у Румунії.
Про це повідомляє пресслужба румунського клубу на офіційному сайті. 33-річний Євгеній до цього виступав у Польщі за "Краковію". "Коно" перейшов до "Клужу" на правах вільного агента.
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