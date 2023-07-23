Коноплянка змінює клуб у Європі: стала відома його зарплата

Українець покинув Польщу

Колишній гравець збірної України Євген Коноплянка після завершення співпраці з польською "Краковією" визначився з новим місцем роботи.

Як пише Prosport.ro, найближчим часом українець стане гравцем румунського клубу "Клуж".

За даними джерела, на новому місці роботи українець зароблятиме не більше 20 тисяч євро на місяць.

Минулого сезону "Клуж" фінішував третім у попередньому розіграші чемпіонату Румунії та пробився до Ліги конференцій.

Джерело пише, що зірковий українець мав одразу кілька пропозицій з-за кордону та України. Зокрема, Коноплянка міг опинитися у польській "Пущі Неполомиці", а також у клубах із США та Саудівської Аравії.

В Україні гравця запрошували "Олександрія" та "Полісся", але Коноплянка відмовився від такого розвитку своєї кар’єри.

Минулого сезону Євген відіграв у польській "Краковії", а після закінчення контракту залишив команду у статусі вільного агента.

Раніше Телеграф писав про те, що вболівальники пропонували свій варіант розвитку кар’єри для Коноплянки. Його представили у вигляді коміка.