Коноплянка меняет клуб в Европе: стала известна его зарплата

Украинец покинул Польшу

Бывший игрок сборной Украины Евгений Коноплянка после завершения сотрудничества с польской "Краковией" определился с новым местом работы.

Как пишет Prosport.ro, в ближайшее время украинец станет игроком местного клуба "Клуж".

По данным источника, на новом месте работы украинец будет зарабатывать не больше 20 тысяч евро в месяц.

В прошлом сезоне "Клуж" финишировал третьим в предварительном розыгрыше чемпионата Румынии и пробился в Лигу конференций.

Источник пишет, что у звездного украинца было сразу несколько предложений из-за границы и Украины. В частности, Коноплянка мог оказаться в польской "Пуще Неполомице", а также в клубах из США и Саудовской Аравии.

В Украине игрока приглашали "Александрия" и "Полесье", но Коноплянка отказался от такого развития своей карьеры.

Прошлый сезон Евгений отыграл в польской "Краковии", а по завершении контракта покинул команду в статусе свободного агента.

Ранее "Телеграф" писал о том, что болельщики предлагали свой вариант развития карьеры для Коноплянки. Его представили в виде комика.