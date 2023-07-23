Коноплянка меняет клуб в Европе: стала известна его зарплата
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Украинец покинул Польшу
Бывший игрок сборной Украины Евгений Коноплянка после завершения сотрудничества с польской "Краковией" определился с новым местом работы.
Как пишет Prosport.ro, в ближайшее время украинец станет игроком местного клуба "Клуж".
По данным источника, на новом месте работы украинец будет зарабатывать не больше 20 тысяч евро в месяц.
В прошлом сезоне "Клуж" финишировал третьим в предварительном розыгрыше чемпионата Румынии и пробился в Лигу конференций.
Источник пишет, что у звездного украинца было сразу несколько предложений из-за границы и Украины. В частности, Коноплянка мог оказаться в польской "Пуще Неполомице", а также в клубах из США и Саудовской Аравии.
В Украине игрока приглашали "Александрия" и "Полесье", но Коноплянка отказался от такого развития своей карьеры.
Прошлый сезон Евгений отыграл в польской "Краковии", а по завершении контракта покинул команду в статусе свободного агента.
Ранее "Телеграф" писал о том, что болельщики предлагали свой вариант развития карьеры для Коноплянки. Его представили в виде комика.