"Создаст команду в Лиге смеха?". Болельщики нашли варианты для Коноплянки, который остался без клуба

Игрок будет подыскивать себе новый коллектив

Евгений Коноплянка, который не попал в состав сборной Украины по футболу на июньские матчи отбора на Евро-2024, покинул польскую "Краковию".

Об этом сообщает официальный сайт клуба. Поскольку стороны не заключили новый контракт, 33-летний полузащитник остается без команды.

Футболист выступал за "Краковию" полтора года сперва на правах аренды из "Шахтера", а затем как полноценный игрок. За это время он отметился 4 голами и двумя ассистами в 38 матчах.

Украинские болельщики уже пытаются понять, где Коноплянка продолжит карьеру: "Иди в "Минай", "Полесье. Без вариантов", "Не думаю, что вообще вернется в Украину — где-то во Второй лиге Турции устроится".

"Вы все неправы, он поедет к куму [Руслану Ротаню] в "Александрию", "Создаст свою команду в Лиге смеха?", — не унимались фанаты.

Незадолго до своего ухода Коноплянка забил гол в матче 30-го тура чемпионата Польши, который спас "Краковию" от поражения против "Медзи" (1:1)

Ранее он странно пошутил над своими партнерами по сборной Украины из "Шахтера" после неожиданного вызова в национальную команду Русланом Ротанем.