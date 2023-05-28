"Создаст команду в Лиге смеха?". Болельщики нашли варианты для Коноплянки, который остался без клуба
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Игрок будет подыскивать себе новый коллектив
Евгений Коноплянка, который не попал в состав сборной Украины по футболу на июньские матчи отбора на Евро-2024, покинул польскую "Краковию".
Об этом сообщает официальный сайт клуба. Поскольку стороны не заключили новый контракт, 33-летний полузащитник остается без команды.
Футболист выступал за "Краковию" полтора года сперва на правах аренды из "Шахтера", а затем как полноценный игрок. За это время он отметился 4 голами и двумя ассистами в 38 матчах.
Украинские болельщики уже пытаются понять, где Коноплянка продолжит карьеру: "Иди в "Минай", "Полесье. Без вариантов", "Не думаю, что вообще вернется в Украину — где-то во Второй лиге Турции устроится".
"Вы все неправы, он поедет к куму [Руслану Ротаню] в "Александрию", "Создаст свою команду в Лиге смеха?", — не унимались фанаты.
Незадолго до своего ухода Коноплянка забил гол в матче 30-го тура чемпионата Польши, который спас "Краковию" от поражения против "Медзи" (1:1)
Ранее он странно пошутил над своими партнерами по сборной Украины из "Шахтера" после неожиданного вызова в национальную команду Русланом Ротанем.